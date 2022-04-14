Infinite Money Glitch (IMG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Infinite Money Glitch (IMG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Infinite Money Glitch (IMG) Informatie Infinite Money Glitch ($IMG) is revolutionizing DeFi on Solana by leveraging the Token2022 program's advanced tax extension capabilities to create a truly innovative reward system for token holders. At its core, $IMG implements a seamless 5% tax on all transactions - whether buying, selling, or transferring tokens. This tax is automatically collected and distributed to holders in SOL, creating a sustainable passive income stream for the community. 4.5% of the tax gets sent to holders, while .5% gets sent to an Infrastructure wallet to help with development, marketing and general infrastructure. What sets $IMG apart is its implementation of Solana's Token2022 program, enabling automated and efficient reward distribution without relying on external smart contracts. Officiële website: https://imgsolana.com/

Infinite Money Glitch (IMG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Infinite Money Glitch (IMG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Totale voorraad: $ 998.95M $ 998.95M $ 998.95M Circulerende voorraad: $ 998.95M $ 998.95M $ 998.95M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Hoogste ooit: $ 0.04171505 $ 0.04171505 $ 0.04171505 Laagste ooit: $ 0.00145052 $ 0.00145052 $ 0.00145052 Huidige prijs: $ 0.00156318 $ 0.00156318 $ 0.00156318 Meer informatie over Infinite Money Glitch (IMG) prijs

Infinite Money Glitch (IMG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Infinite Money Glitch (IMG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal IMG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel IMG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van IMG begrijpt, kun je de live prijs van IMG token verkennen!

