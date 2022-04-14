Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Infinite Money Glitch X2 (IMGX2), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Informatie Infinite Money Glitch X2 ($imgx2) – Double Rewards, Infinite Potential! $imgx2 is a tax-fee token built on Solana, offering dual rewards to holders. Every transaction incurs a 10% tax fee, where 8% is converted into $img tokens and distributed to holders. Since $img rewards holders in Solana, you're earning both $img and Solana just by holding $imgx2! With a 1,000,000,000 supply, 50% is burned at launch for scarcity, while 1% of fees go to buybacks. No team tokens, just big marketing surprises. Hold $imgx2, earn $img, and stack Solana! 🚀 Officiële website: https://infinitemoneyglitchx2.netlify.app/ Koop nu IMGX2!

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Infinite Money Glitch X2 (IMGX2), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 20.73K $ 20.73K $ 20.73K Totale voorraad: $ 415.56M $ 415.56M $ 415.56M Circulerende voorraad: $ 415.56M $ 415.56M $ 415.56M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 20.73K $ 20.73K $ 20.73K Hoogste ooit: $ 0.00189496 $ 0.00189496 $ 0.00189496 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) prijs

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal IMGX2 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel IMGX2 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van IMGX2 begrijpt, kun je de live prijs van IMGX2 token verkennen!

Prijsvoorspelling van IMGX2 Wil je weten waar je IMGX2 naartoe gaat? Onze IMGX2 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van IMGX2 token!

