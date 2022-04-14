Infinite BTC Reward (IBR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Infinite BTC Reward (IBR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

$IBR introduces a new concept as the first-ever BTC rewards token, designed to redefine how cryptocurrency holders can generate passive income. By simply holding $IBR in your wallet, you unlock the ability to earn Bitcoin (BTC) rewards effortlessly, making it an innovative and accessible option for both seasoned investors and newcomers to the crypto space. The mechanics are elegantly simple yet powerful: a 5/5 rewards tax structure ensures that every transaction within the $IBR ecosystem contributes to the reward pool. 5% of each transaction is collected as a tax redistributed directly to $IBR holders in the form of BTC. Officiële website: https://ibr.money/ Koop nu IBR!

Infinite BTC Reward (IBR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Infinite BTC Reward (IBR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 28.78K $ 28.78K $ 28.78K Totale voorraad: $ 998.31M $ 998.31M $ 998.31M Circulerende voorraad: $ 998.31M $ 998.31M $ 998.31M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 28.78K $ 28.78K $ 28.78K Hoogste ooit: $ 0.00149989 $ 0.00149989 $ 0.00149989 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Infinite BTC Reward (IBR) prijs

Infinite BTC Reward (IBR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Infinite BTC Reward (IBR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal IBR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel IBR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van IBR begrijpt, kun je de live prijs van IBR token verkennen!

Prijsvoorspelling van IBR Wil je weten waar je IBR naartoe gaat? Onze IBR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van IBR token!

