Infinitar Governance Token (IGT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.0013554 $ 0.0013554 $ 0.0013554 24u laag $ 0.00142389 $ 0.00142389 $ 0.00142389 24u hoog 24u laag $ 0.0013554$ 0.0013554 $ 0.0013554 24u hoog $ 0.00142389$ 0.00142389 $ 0.00142389 Hoogste prijs ooit $ 0.680328$ 0.680328 $ 0.680328 Laagste prijs $ 0.00116566$ 0.00116566 $ 0.00116566 Prijswijziging (1u) -1.64% Prijswijziging (1D) -1.87% Prijswijziging (7D) -48.10% Prijswijziging (7D) -48.10%

Infinitar Governance Token (IGT) real-time prijs is $0.00137273. De afgelopen 24 uur werd er IGT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0013554 en een hoogtepunt van $ 0.00142389, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De IGT hoogste prijs aller tijden is $ 0.680328, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00116566 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is IGT met -1.64% veranderd in het afgelopen uur, -1.87% in de afgelopen 24 uur en -48.10% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Infinitar Governance Token (IGT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 643.17K$ 643.17K $ 643.17K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Circulerende voorraad 468.53M 468.53M 468.53M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Infinitar Governance Token is $ 643.17K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van IGT is 468.53M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.37M.