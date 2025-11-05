BeursDEX+
De live Infinitar Governance Token prijs vandaag is 0.00137273 USD. Volg realtime IGT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de IGT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

IGT Prijsinformatie

Wat is IGT

IGT officiële website

IGT tokenomie

IGT Prijsvoorspelling

1 IGT naar USD live prijs:

$0.00137273
$0.00137273
-1.50%1D
USD
Infinitar Governance Token (IGT) live prijsgrafiek
Infinitar Governance Token (IGT) Prijsinformatie (USD)

Infinitar Governance Token (IGT) real-time prijs is $0.00137273. De afgelopen 24 uur werd er IGT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0013554 en een hoogtepunt van $ 0.00142389, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De IGT hoogste prijs aller tijden is $ 0.680328, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00116566 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is IGT met -1.64% veranderd in het afgelopen uur, -1.87% in de afgelopen 24 uur en -48.10% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Infinitar Governance Token (IGT) Marktinformatie

De huidige marktkapitalisatie van Infinitar Governance Token is $ 643.17K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van IGT is 468.53M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.37M.

Infinitar Governance Token (IGT) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Infinitar Governance Token naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Infinitar Governance Token naar USD $ -0.0012039365.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Infinitar Governance Token naar USD $ -0.0013318339.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Infinitar Governance Token naar USD $ -0.12365410887160246.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-1.87%
30 dagen$ -0.0012039365-87.70%
60 dagen$ -0.0013318339-97.02%
90 dagen$ -0.12365410887160246-98.90%

Wat is Infinitar Governance Token (IGT)?

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Infinitar Governance Token (IGT) hulpbron

Officiële website

Infinitar Governance Token Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Infinitar Governance Token (IGT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Infinitar Governance Token (IGT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Infinitar Governance Token te bekijken.

Bekijk nu de Infinitar Governance Token prijsvoorspelling !

IGT naar lokale valuta's

Infinitar Governance Token (IGT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Infinitar Governance Token (IGT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van IGT token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Infinitar Governance Token (IGT)

Hoeveel is Infinitar Governance Token (IGT) vandaag waard?
De live IGT prijs in USD is 0.00137273 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige IGT naar USD prijs?
De huidige prijs van IGT naar USD is $ 0.00137273. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Infinitar Governance Token?
De marktkapitalisatie van IGT is $ 643.17K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van IGT?
De circulerende voorraad van IGT is 468.53M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van IGT?
IGT bereikte een ATH-prijs van 0.680328 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van IGT?
IGT zag een ATL-prijs van 0.00116566 USD.
Wat is het handelsvolume van IGT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van IGT is -- USD.
Zal IGT dit jaar hoger gaan?
IGT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de IGT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Infinitar Governance Token (IGT) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

