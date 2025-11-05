InfiniFi USD (IUSD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.999334 24u hoog $ 0.999948 Hoogste prijs ooit $ 1.11 Laagste prijs $ 0.903172 Prijswijziging (1u) +0.03% Prijswijziging (1D) +0.01% Prijswijziging (7D) -0.00%

InfiniFi USD (IUSD) real-time prijs is $0.999752. De afgelopen 24 uur werd er IUSD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.999334 en een hoogtepunt van $ 0.999948, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De IUSD hoogste prijs aller tijden is $ 1.11, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.903172 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is IUSD met +0.03% veranderd in het afgelopen uur, +0.01% in de afgelopen 24 uur en -0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

InfiniFi USD (IUSD) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 153.91M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 153.91M Circulerende voorraad 153.95M Totale voorraad 153,951,012.86606

De huidige marktkapitalisatie van InfiniFi USD is $ 153.91M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van IUSD is 153.95M, met een totale voorraad van 153951012.86606. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 153.91M.