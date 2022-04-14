Infinaeon (INF) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Infinaeon (INF), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Infinaeon (INF) Informatie Infinaeon: The Infinitely Smarter Blockchain. The new iteration of Defi is here. Changing the way we view blockchains forever. Infinaeon is an innovative Layer 2 blockchain built on Ethereum, utilizing Ethereum as its native gas currency, similar to Base and Arbitrum. This cutting-edge platform introduces a unique mechanism that sets it apart from other chains: a dynamic allocation of gas fees to a smart contract for multiple purposes. The most important being the underlying asset of the chain will always appreciate in value. Officiële website: https://infinaeon.com/ Whitepaper: https://infinaeon.com/whitepaper

Infinaeon (INF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Infinaeon (INF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 505.00K $ 505.00K $ 505.00K Totale voorraad: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M Circulerende voorraad: $ 401.94M $ 401.94M $ 401.94M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 527.69K $ 527.69K $ 527.69K Hoogste ooit: $ 0.01577099 $ 0.01577099 $ 0.01577099 Laagste ooit: $ 0.0010854 $ 0.0010854 $ 0.0010854 Huidige prijs: $ 0.00125233 $ 0.00125233 $ 0.00125233 Meer informatie over Infinaeon (INF) prijs

Infinaeon (INF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Infinaeon (INF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal INF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel INF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van INF begrijpt, kun je de live prijs van INF token verkennen!

