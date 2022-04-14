INFERNO (INF) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in INFERNO (INF), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

INFERNO (INF) Informatie Inferno is simple: Use $TITANX and mint $INFERNO. There are 8, twenty four hour mint cycles and 90% buy and burn. eight 24-hour sessions of token minting. Inferno starts the show every Friday at 2pm UTC until Saturday at 2pm UTC. After each 24-hours, claim your tokens Eight consecutive Saturdays for eight weeks. As soon as 50 billion TitanX comes in on day one, the LP pool gets made and thats when the Buy and Burns happen which is making this a truly deflationary token Officiële website: https://inferno.win/ Whitepaper: https://docs.inferno.win/inferno

INFERNO (INF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor INFERNO (INF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 202.67K $ 202.67K $ 202.67K Totale voorraad: $ 3.03T $ 3.03T $ 3.03T Circulerende voorraad: $ 3.03T $ 3.03T $ 3.03T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 202.67K $ 202.67K $ 202.67K Hoogste ooit: $ 0.00000484 $ 0.00000484 $ 0.00000484 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over INFERNO (INF) prijs

INFERNO (INF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van INFERNO (INF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal INF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel INF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van INF begrijpt, kun je de live prijs van INF token verkennen!

