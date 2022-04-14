Indian Premier League Fan Token (IPL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Indian Premier League Fan Token (IPL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Indian Premier League Fan Token (IPL) Informatie The IPL Fan Token is a digital token created for fans of the Indian Premier League and its teams. It rewards loyalty and engagement through interactive features including polls, predictions, trivia, and token-based rewards. Built with a long-term vision, the token is designed to keep supporters connected to the IPL throughout the year and across all future seasons, offering new and ongoing ways for fans to participate beyond match days. Officiële website: https://www.iplfantoken.com/

Indian Premier League Fan Token (IPL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Indian Premier League Fan Token (IPL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.03K $ 8.03K $ 8.03K Totale voorraad: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Circulerende voorraad: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.03K $ 8.03K $ 8.03K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Indian Premier League Fan Token (IPL) prijs

Indian Premier League Fan Token (IPL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Indian Premier League Fan Token (IPL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal IPL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel IPL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van IPL begrijpt, kun je de live prijs van IPL token verkennen!

Prijsvoorspelling van IPL Wil je weten waar je IPL naartoe gaat? Onze IPL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van IPL token!

