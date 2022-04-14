Indexed Finance (NDX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Indexed Finance (NDX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Indexed Finance (NDX) Informatie Indexed Finance is a project focused on the development of passive portfolio management strategies for the Ethereum network. Indexed Finance is managed by the holders of its governance token NDX, which is used to vote on proposals for protocol updates and high level index management such as the definition of market sectors and the creation of new management strategies. Indexed Finance is a project focused on the development of passive portfolio management strategies for the Ethereum network. Indexed Finance is managed by the holders of its governance token NDX, which is used to vote on proposals for protocol updates and high level index management such as the definition of market sectors and the creation of new management strategies. Officiële website: https://indexed.finance/ Koop nu NDX!

Indexed Finance (NDX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Indexed Finance (NDX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.02K $ 14.02K $ 14.02K Totale voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 3.45M $ 3.45M $ 3.45M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 40.69K $ 40.69K $ 40.69K Hoogste ooit: $ 27.71 $ 27.71 $ 27.71 Laagste ooit: $ 0.00233242 $ 0.00233242 $ 0.00233242 Huidige prijs: $ 0.00406854 $ 0.00406854 $ 0.00406854 Meer informatie over Indexed Finance (NDX) prijs

Indexed Finance (NDX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Indexed Finance (NDX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NDX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NDX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NDX begrijpt, kun je de live prijs van NDX token verkennen!

Prijsvoorspelling van NDX Wil je weten waar je NDX naartoe gaat? Onze NDX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NDX token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!