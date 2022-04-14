INCUM (INCUM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in INCUM (INCUM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

INCUM (INCUM) Informatie INCUM is an innovative cryptocurrency token designed to generate automatic passive income for its holders. By simply holding at least 100,000 INCUM tokens, users receive hourly distributions directly into their wallets, derived from a 5% tax applied to all transactions (buys, sells, and transfers). This unique mechanism encourages long-term holding, provides effortless hourly earnings, and rewards committed community members. With 100% liquidity, no team allocations, and complete transparency, INCUM offers a straightforward way for crypto investors to enjoy consistent and compounding passive returns. INCUM is an innovative cryptocurrency token designed to generate automatic passive income for its holders. By simply holding at least 100,000 INCUM tokens, users receive hourly distributions directly into their wallets, derived from a 5% tax applied to all transactions (buys, sells, and transfers). This unique mechanism encourages long-term holding, provides effortless hourly earnings, and rewards committed community members. With 100% liquidity, no team allocations, and complete transparency, INCUM offers a straightforward way for crypto investors to enjoy consistent and compounding passive returns. Officiële website: https://incum.money Koop nu INCUM!

INCUM (INCUM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor INCUM (INCUM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.86K $ 4.86K $ 4.86K Totale voorraad: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M Circulerende voorraad: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.86K $ 4.86K $ 4.86K Hoogste ooit: $ 0.00181203 $ 0.00181203 $ 0.00181203 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over INCUM (INCUM) prijs

INCUM (INCUM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van INCUM (INCUM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal INCUM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel INCUM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van INCUM begrijpt, kun je de live prijs van INCUM token verkennen!

Prijsvoorspelling van INCUM Wil je weten waar je INCUM naartoe gaat? Onze INCUM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van INCUM token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!