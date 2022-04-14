Increment Staked FLOW (STFLOW) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Increment Staked FLOW (STFLOW), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Increment Staked FLOW (STFLOW) Informatie stFlow is the liquid-staked version of flow token, enabling users to earn staking rewards and participate in Flow's DeFi ecosystem at the same time. stFlow is the liquid-staked version of flow token, enabling users to earn staking rewards and participate in Flow's DeFi ecosystem at the same time. Officiële website: https://app.increment.fi/staking Whitepaper: https://docs.increment.fi/protocols/liquid-staking/protocol-overview Koop nu STFLOW!

Increment Staked FLOW (STFLOW) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Increment Staked FLOW (STFLOW), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.23M $ 6.23M $ 6.23M Totale voorraad: $ 13.32M $ 13.32M $ 13.32M Circulerende voorraad: $ 13.32M $ 13.32M $ 13.32M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.23M $ 6.23M $ 6.23M Hoogste ooit: $ 1.91 $ 1.91 $ 1.91 Laagste ooit: $ 0.369164 $ 0.369164 $ 0.369164 Huidige prijs: $ 0.467253 $ 0.467253 $ 0.467253 Meer informatie over Increment Staked FLOW (STFLOW) prijs

Increment Staked FLOW (STFLOW) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Increment Staked FLOW (STFLOW) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal STFLOW tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel STFLOW tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van STFLOW begrijpt, kun je de live prijs van STFLOW token verkennen!

