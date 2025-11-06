BeursDEX+
De live IncogniFi prijs vandaag is 0.0154601 USD. Volg realtime INFI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de INFI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

IncogniFi Prijs (INFI)

1 INFI naar USD live prijs:

$0.0154601
0.00%1D
IncogniFi (INFI) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 03:21:29 (UTC+8)

IncogniFi (INFI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
24u laag
$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0
$ 0.04518864
$ 0.01540281
--

--

0.00%

0.00%

IncogniFi (INFI) real-time prijs is $0.0154601. De afgelopen 24 uur werd er INFI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De INFI hoogste prijs aller tijden is $ 0.04518864, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01540281 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is INFI met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

IncogniFi (INFI) Marktinformatie

$ 13.91K
--
$ 15.46K
900.00K
1,000,000.0
De huidige marktkapitalisatie van IncogniFi is $ 13.91K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van INFI is 900.00K, met een totale voorraad van 1000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 15.46K.

IncogniFi (INFI) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van IncogniFi naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van IncogniFi naar USD $ 0.0000000000.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van IncogniFi naar USD $ -0.0003681080.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van IncogniFi naar USD $ -0.011408779930643873.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ 0.00000000000.00%
60 dagen$ -0.0003681080-2.38%
90 dagen$ -0.011408779930643873-42.46%

Wat is IncogniFi (INFI)?

As highlighted by Vitalik in a recent article, privacy is simulteanously one of Crypto's most important features, as well as one of its most prominent existential threats. Over the last few years, while providers of privacy tools have gained negative media attention (i.e. Tornado Cash), the importance of safeguarding privacy in a Web3 environment has been highlighted by several high profile kidnapping and robbery cases of wealthy Crypto individuals. Moreover, the rise of bots and copytraders have increased the need for users to be able to transact privately, without anyone following their every move.

As such, while private transactions can be abused by malicious actors and people looking to use cryptocurrency to hide the source of their funds, privacy should be a right and people should not be forced to share their balances, transactions or online movement. This view has been shared by many prominent figure in the Ethereum ecosystem, most importantly by earlier mentioned developer Vitalik Buterin, who is a renowned supporter of dApps such as Railgun and Tornado Cash.

While the importance of privacy in Web3 is thus generally agreed upon, the offering of privacy tools remains fragmented. As described in the next chapter, IncogniFi aims to change that, by creating a one-stop-shop privacy hub for browsing, communicating, transacting and storing crypto in a private way.

IncogniFi is an advanced privacy ecosystem, comprising a fully private, anonymous and secure VPN Browser, a Private W2W Communication Tool, a Password & Key Manager, a Non-Custodial Wallet and a Privacy Dex.

Ecosystem Products

  • VPN Browser
  • W2W Private Messenger
  • Password & Key Manager
  • Non-Custodial Wallet
  • Privacy Dex

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

IncogniFi (INFI) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

IncogniFi Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal IncogniFi (INFI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je IncogniFi (INFI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor IncogniFi te bekijken.

Bekijk nu de IncogniFi prijsvoorspelling !

INFI naar lokale valuta's

IncogniFi (INFI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van IncogniFi (INFI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van INFI token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over IncogniFi (INFI)

Hoeveel is IncogniFi (INFI) vandaag waard?
De live INFI prijs in USD is 0.0154601 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige INFI naar USD prijs?
De huidige prijs van INFI naar USD is $ 0.0154601. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van IncogniFi?
De marktkapitalisatie van INFI is $ 13.91K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van INFI?
De circulerende voorraad van INFI is 900.00K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van INFI?
INFI bereikte een ATH-prijs van 0.04518864 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van INFI?
INFI zag een ATL-prijs van 0.01540281 USD.
Wat is het handelsvolume van INFI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van INFI is -- USD.
Zal INFI dit jaar hoger gaan?
INFI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de INFI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

