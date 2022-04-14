Incept (INCEPT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Incept (INCEPT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

INCEPT is an experiment that introduces 10,000 "dimensional tokens" built on the experimental ERC-4D token standard. ERC-4D combines the features of ERC-20 and ERC-6551, enabling tokens to function both as tradable assets and as wallets that can hold other assets, including NFTs and other tokens. This multi-layered, recursive structure allows tokens to manage, trade, and store assets in a decentralized ecosystem, creating a new form of liquidity for a wide range of assets, from digital to real-world. Key innovations include a Grandfather Paradox mechanism for enhanced security and a deque architecture for flexible asset management. This project provides practical applications in areas such as decentralized finance (DeFi), real-world asset tokenization, digital asset management, and governance automation. Through its advanced functionality, INCEPT enables more complex financial instruments and portfolio management systems, offering a new dimension to token interactions in decentralized ecosystems. Officiële website: https://incept.build Whitepaper: https://incept.build/resources/INCEPT.pdf

Incept (INCEPT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Incept (INCEPT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 45.87K $ 45.87K $ 45.87K Totale voorraad: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K Circulerende voorraad: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 45.87K $ 45.87K $ 45.87K Hoogste ooit: $ 892.39 $ 892.39 $ 892.39 Laagste ooit: $ 2.02 $ 2.02 $ 2.02 Huidige prijs: $ 4.59 $ 4.59 $ 4.59 Meer informatie over Incept (INCEPT) prijs

Incept (INCEPT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Incept (INCEPT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal INCEPT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel INCEPT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van INCEPT begrijpt, kun je de live prijs van INCEPT token verkennen!

Prijsvoorspelling van INCEPT Wil je weten waar je INCEPT naartoe gaat? Onze INCEPT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van INCEPT token!

