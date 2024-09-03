Inbred Cat (INBRED) Tokenomie
Inbred Cat (INBRED) Informatie
the cat is in bread.
$inbred cat is a crypto community takeover project started on 3/09/2024. the cat in bread was found abandoned but with the love and support of the community, a new meme token was born. with the power of cats, bread, and laughs, $inbred cat is building a new type of supportive economy.
lets get this bread.
Inbred Cat (INBRED) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Inbred Cat (INBRED), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
Inbred Cat (INBRED) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van Inbred Cat (INBRED) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal INBRED tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel INBRED tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van INBRED begrijpt, kun je de live prijs van INBRED token verkennen!
Prijsvoorspelling van INBRED
Wil je weten waar je INBRED naartoe gaat? Onze INBRED prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.
Waarom zou je voor MEXC kiezen?
MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen.
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.