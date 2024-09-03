Inbred Cat (INBRED) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Inbred Cat (INBRED), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Inbred Cat (INBRED) Informatie the cat is in bread. $inbred cat is a crypto community takeover project started on 3/09/2024. the cat in bread was found abandoned but with the love and support of the community, a new meme token was born. with the power of cats, bread, and laughs, $inbred cat is building a new type of supportive economy. lets get this bread. the cat is in bread. $inbred cat is a crypto community takeover project started on 3/09/2024. the cat in bread was found abandoned but with the love and support of the community, a new meme token was born. with the power of cats, bread, and laughs, $inbred cat is building a new type of supportive economy. lets get this bread. Officiële website: http://inbredcatonsol.com/ Koop nu INBRED!

Inbred Cat (INBRED) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Inbred Cat (INBRED), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 338.31K $ 338.31K $ 338.31K Totale voorraad: $ 994.51M $ 994.51M $ 994.51M Circulerende voorraad: $ 994.51M $ 994.51M $ 994.51M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 338.31K $ 338.31K $ 338.31K Hoogste ooit: $ 0.00385518 $ 0.00385518 $ 0.00385518 Laagste ooit: $ 0.0001746 $ 0.0001746 $ 0.0001746 Huidige prijs: $ 0.00033867 $ 0.00033867 $ 0.00033867 Meer informatie over Inbred Cat (INBRED) prijs

Inbred Cat (INBRED) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Inbred Cat (INBRED) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal INBRED tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel INBRED tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van INBRED begrijpt, kun je de live prijs van INBRED token verkennen!

