Inbox (INBOX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.000254 $ 0.000254 $ 0.000254 24u laag $ 0.00032334 $ 0.00032334 $ 0.00032334 24u hoog 24u laag $ 0.000254$ 0.000254 $ 0.000254 24u hoog $ 0.00032334$ 0.00032334 $ 0.00032334 Hoogste prijs ooit $ 0.00195214$ 0.00195214 $ 0.00195214 Laagste prijs $ 0.00022025$ 0.00022025 $ 0.00022025 Prijswijziging (1u) +0.47% Prijswijziging (1D) -14.74% Prijswijziging (7D) -39.80% Prijswijziging (7D) -39.80%

Inbox (INBOX) real-time prijs is $0.00027565. De afgelopen 24 uur werd er INBOX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.000254 en een hoogtepunt van $ 0.00032334, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De INBOX hoogste prijs aller tijden is $ 0.00195214, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00022025 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is INBOX met +0.47% veranderd in het afgelopen uur, -14.74% in de afgelopen 24 uur en -39.80% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Inbox (INBOX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 275.63K$ 275.63K $ 275.63K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 275.63K$ 275.63K $ 275.63K Circulerende voorraad 999.90M 999.90M 999.90M Totale voorraad 999,898,547.5209167 999,898,547.5209167 999,898,547.5209167

De huidige marktkapitalisatie van Inbox is $ 275.63K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van INBOX is 999.90M, met een totale voorraad van 999898547.5209167. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 275.63K.