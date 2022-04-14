In The MEME Time (ITMT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in In The MEME Time (ITMT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

In The MEME Time (ITMT) Informatie In The MEME-Time is a tap game that has a light enjoyable fun clock attached to it. *Tick Tock* This game will fuses stops here elements of strategy, management, and learning appealing to a wide range of players interested in the crypto space while introducing core concepts of crypto. In The MEME-Time, players have the opportunity to earn and trade in-game coins. They will also be able to compete in tournaments and have profit earned poured back into the ecosystem. This benefit provides engagement by providing rewards for gameplay. Officiële website: https://www.inthememetime.sucks/ Koop nu ITMT!

In The MEME Time (ITMT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor In The MEME Time (ITMT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Totale voorraad: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Circulerende voorraad: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Hoogste ooit: $ 0.00499285 $ 0.00499285 $ 0.00499285 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00145864 $ 0.00145864 $ 0.00145864 Meer informatie over In The MEME Time (ITMT) prijs

In The MEME Time (ITMT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van In The MEME Time (ITMT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ITMT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ITMT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ITMT begrijpt, kun je de live prijs van ITMT token verkennen!

Prijsvoorspelling van ITMT Wil je weten waar je ITMT naartoe gaat? Onze ITMT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ITMT token!

