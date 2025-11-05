in real life coin (IRLCOIN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00322377$ 0.00322377 $ 0.00322377 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -2.47% Prijswijziging (1D) -14.86% Prijswijziging (7D) -87.62% Prijswijziging (7D) -87.62%

in real life coin (IRLCOIN) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er IRLCOIN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De IRLCOIN hoogste prijs aller tijden is $ 0.00322377, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is IRLCOIN met -2.47% veranderd in het afgelopen uur, -14.86% in de afgelopen 24 uur en -87.62% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

in real life coin (IRLCOIN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 45.12K$ 45.12K $ 45.12K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 45.12K$ 45.12K $ 45.12K Circulerende voorraad 999.89M 999.89M 999.89M Totale voorraad 999,892,453.125556 999,892,453.125556 999,892,453.125556

De huidige marktkapitalisatie van in real life coin is $ 45.12K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van IRLCOIN is 999.89M, met een totale voorraad van 999892453.125556. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 45.12K.