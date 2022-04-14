IN MEMES WE TRUST ($TRUST) Tokenomie
IN MEMES WE TRUST - $TRUST is more than just a meme token,
It's a symbol of community power in Web3 with an active, engaged user base and a focus on trust and transparency.
We aim to be one of the rare project who makes it to the mass without any paid Kols or volume faker... Just 100% organic growth!
We're here for the long run and want to keep building surrounded by a strong and active community. We're working hard for it and will keep doing so to become one of the main meme of the scene.
In memes we trust !
Inzicht in de tokenomie van IN MEMES WE TRUST ($TRUST) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal $TRUST tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel $TRUST tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van $TRUST begrijpt, kun je de live prijs van $TRUST token verkennen!
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.