IMPT (IMPT) Informatie IMPT connects users with hundreds of impactful environmental projects around the world with the purpose to reduce carbon emissions and help our planet. IMPT also engages thousands of the largest retail brands that allocate a specific percentage of sale margin for environmental projects. It is accumulated in users' accounts in the form of IMPT tokens. The users accumulate these tokens till they reach the necessary amount of the carbon credit of their choice. As a result, users can continue with their normal shopping while helping the planet. Officiële website: https://www.impt.io

IMPT (IMPT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor IMPT (IMPT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.37M $ 5.37M $ 5.37M Totale voorraad: $ 1.65B $ 1.65B $ 1.65B Circulerende voorraad: $ 1.24B $ 1.24B $ 1.24B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.14M $ 7.14M $ 7.14M Hoogste ooit: $ 0.02042864 $ 0.02042864 $ 0.02042864 Laagste ooit: $ 0.00150302 $ 0.00150302 $ 0.00150302 Huidige prijs: $ 0.00433444 $ 0.00433444 $ 0.00433444 Meer informatie over IMPT (IMPT) prijs

IMPT (IMPT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van IMPT (IMPT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal IMPT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel IMPT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van IMPT begrijpt, kun je de live prijs van IMPT token verkennen!

