Impossible Finance Launchpad (IDIA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Impossible Finance Launchpad (IDIA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Impossible Finance Launchpad (IDIA) Informatie Impossible Finance is a builder-focused multichain ecosystem featuring decentralized incubator, launchpad, and swap. The IDIA token is the core governance and access token for allocation into our launchpad sales. Users can stake the IDIA token into a variety of sectors and categories to secure allocation into the top project teams launching on Impossible. Officiële website: https://impossible.finance/ Koop nu IDIA!

Impossible Finance Launchpad (IDIA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Impossible Finance Launchpad (IDIA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.06M $ 14.06M $ 14.06M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 748.39M $ 748.39M $ 748.39M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 18.78M $ 18.78M $ 18.78M Hoogste ooit: $ 3.51 $ 3.51 $ 3.51 Laagste ooit: $ 0.0088129 $ 0.0088129 $ 0.0088129 Huidige prijs: $ 0.01878792 $ 0.01878792 $ 0.01878792 Meer informatie over Impossible Finance Launchpad (IDIA) prijs

Impossible Finance Launchpad (IDIA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Impossible Finance Launchpad (IDIA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal IDIA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel IDIA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van IDIA begrijpt, kun je de live prijs van IDIA token verkennen!

Prijsvoorspelling van IDIA Wil je weten waar je IDIA naartoe gaat? Onze IDIA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van IDIA token!

