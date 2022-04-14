Imperium Empires (IME) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Imperium Empires (IME), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Imperium Empires (IME) Informatie Imperium Empires is an AAA-quality space metaverse built on Avalanche that has the following unique features, through a range of PvE and PvP gameplay: 1. AAA-quality graphics and gameplay built by an experienced team of game developers, game designers, 2D & 3D artists and blockchain developers; 2. a NFT burn mechanism where NFTs (e.g. spaceships) can be damaged or destroyed during battles in PvP zones that players voluntarily enter; 3. Gamifying DeFi and seamlessly connecting 3 billion gamers worldwide to DeFi through integrating top DeFi protocols on the Avalanche ecosystem into the gameplay of the Imperium metaverse; and 4. Pioneering “Team-to-Earn” where players join and compete in guilds — guilds can also easily find, manage and train their guild members or scholars through Imperium Empires' official guild and scholars management system designed for guilds. Imperium Empires is an AAA-quality space metaverse built on Avalanche that has the following unique features, through a range of PvE and PvP gameplay: AAA-quality graphics and gameplay built by an experienced team of game developers, game designers, 2D & 3D artists and blockchain developers; a NFT burn mechanism where NFTs (e.g. spaceships) can be damaged or destroyed during battles in PvP zones that players voluntarily enter; Gamifying DeFi and seamlessly connecting 3 billion gamers worldwide to DeFi through integrating top DeFi protocols on the Avalanche ecosystem into the gameplay of the Imperium metaverse; and Pioneering “Team-to-Earn” where players join and compete in guilds — guilds can also easily find, manage and train their guild members or scholars through Imperium Empires' official guild and scholars management system designed for guilds. Officiële website: https://imperiumempires.com/ Koop nu IME!

Imperium Empires (IME) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Imperium Empires (IME), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.82K $ 1.82K $ 1.82K Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 1.32B $ 1.32B $ 1.32B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.79K $ 13.79K $ 13.79K Hoogste ooit: $ 0.065415 $ 0.065415 $ 0.065415 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Imperium Empires (IME) prijs

Imperium Empires (IME) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Imperium Empires (IME) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal IME tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel IME tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van IME begrijpt, kun je de live prijs van IME token verkennen!

Prijsvoorspelling van IME Wil je weten waar je IME naartoe gaat? Onze IME prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van IME token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!