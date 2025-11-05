Imagen Network (IMAGE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0.00122816 $ 0.00122816 $ 0.00122816 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0.00122816$ 0.00122816 $ 0.00122816 Hoogste prijs ooit $ 0.03800209$ 0.03800209 $ 0.03800209 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -3.02% Prijswijziging (1D) -14.63% Prijswijziging (7D) -40.22% Prijswijziging (7D) -40.22%

Imagen Network (IMAGE) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er IMAGE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0.00122816, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De IMAGE hoogste prijs aller tijden is $ 0.03800209, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is IMAGE met -3.02% veranderd in het afgelopen uur, -14.63% in de afgelopen 24 uur en -40.22% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Imagen Network (IMAGE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 4.95M$ 4.95M $ 4.95M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 4.95M$ 4.95M $ 4.95M Circulerende voorraad 5.00B 5.00B 5.00B Totale voorraad 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Imagen Network is $ 4.95M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van IMAGE is 5.00B, met een totale voorraad van 5000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 4.95M.