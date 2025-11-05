BeursDEX+
De live Imagen Network prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime IMAGE naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de IMAGE prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over IMAGE

IMAGE Prijsinformatie

Wat is IMAGE

IMAGE whitepaper

IMAGE officiële website

IMAGE tokenomie

IMAGE Prijsvoorspelling

Imagen Network Prijs (IMAGE)

Niet genoteerd

1 IMAGE naar USD live prijs:

$0.00098936
$0.00098936$0.00098936
-14.70%1D
Imagen Network (IMAGE) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:19:30 (UTC+8)

Imagen Network (IMAGE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0.00122816
$ 0.00122816$ 0.00122816
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00122816
$ 0.00122816$ 0.00122816

$ 0.03800209
$ 0.03800209$ 0.03800209

$ 0
$ 0$ 0

-3.02%

-14.63%

-40.22%

-40.22%

Imagen Network (IMAGE) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er IMAGE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0.00122816, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De IMAGE hoogste prijs aller tijden is $ 0.03800209, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is IMAGE met -3.02% veranderd in het afgelopen uur, -14.63% in de afgelopen 24 uur en -40.22% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Imagen Network (IMAGE) Marktinformatie

$ 4.95M
$ 4.95M$ 4.95M

--
----

$ 4.95M
$ 4.95M$ 4.95M

5.00B
5.00B 5.00B

5,000,000,000.0
5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Imagen Network is $ 4.95M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van IMAGE is 5.00B, met een totale voorraad van 5000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 4.95M.

Imagen Network (IMAGE) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Imagen Network naar USD $ -0.000169608083021589.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Imagen Network naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Imagen Network naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Imagen Network naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000169608083021589-14.63%
30 dagen$ 0-62.71%
60 dagen$ 0-84.10%
90 dagen$ 0--

Wat is Imagen Network (IMAGE)?

Imagen Network is a decentralized social platform that merges advanced AI with Web3 technologies to redefine image creation and sharing. It utilizes models like DALL-E and Stable Diffusion to enable users to generate and customize images through a user-friendly interface. The platform operates on multiple blockchains, including BNB Chain, Solana, and Ethereum, using its native $IMAGE token for transactions, premium features, and governance. With a focus on community engagement and continuous development, Imagen Network aims to lead in AI-driven visual content within the decentralized web.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Imagen Network (IMAGE) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Imagen Network Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Imagen Network (IMAGE) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Imagen Network (IMAGE) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Imagen Network te bekijken.

Bekijk nu de Imagen Network prijsvoorspelling !

IMAGE naar lokale valuta's

Imagen Network (IMAGE) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Imagen Network (IMAGE) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van IMAGE token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Imagen Network (IMAGE)

Hoeveel is Imagen Network (IMAGE) vandaag waard?
De live IMAGE prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige IMAGE naar USD prijs?
De huidige prijs van IMAGE naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Imagen Network?
De marktkapitalisatie van IMAGE is $ 4.95M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van IMAGE?
De circulerende voorraad van IMAGE is 5.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van IMAGE?
IMAGE bereikte een ATH-prijs van 0.03800209 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van IMAGE?
IMAGE zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van IMAGE?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van IMAGE is -- USD.
Zal IMAGE dit jaar hoger gaan?
IMAGE kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de IMAGE prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:19:30 (UTC+8)

Imagen Network (IMAGE) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

