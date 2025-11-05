BeursDEX+
De live iLuminary Token prijs vandaag is 0.01229247 USD. Volg realtime ILMT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ILMT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over ILMT

ILMT Prijsinformatie

Wat is ILMT

ILMT whitepaper

ILMT officiële website

ILMT tokenomie

ILMT Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

iLuminary Token logo

iLuminary Token Prijs (ILMT)

Niet genoteerd

1 ILMT naar USD live prijs:

$0.01229247
$0.01229247
-3.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
iLuminary Token (ILMT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:04:11 (UTC+8)

iLuminary Token (ILMT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.01225742
$ 0.01225742
24u laag
$ 0.01270218
$ 0.01270218
24u hoog

$ 0.01225742
$ 0.01225742

$ 0.01270218
$ 0.01270218

$ 0.03000248
$ 0.03000248

$ 0.00183544
$ 0.00183544

-0.02%

-3.03%

-17.23%

-17.23%

iLuminary Token (ILMT) real-time prijs is $0.01229247. De afgelopen 24 uur werd er ILMT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01225742 en een hoogtepunt van $ 0.01270218, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ILMT hoogste prijs aller tijden is $ 0.03000248, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00183544 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ILMT met -0.02% veranderd in het afgelopen uur, -3.03% in de afgelopen 24 uur en -17.23% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

iLuminary Token (ILMT) Marktinformatie

$ 196.16K
$ 196.16K

--
--

$ 1.71M
$ 1.71M

15.96M
15.96M

139,389,969.730026
139,389,969.730026

De huidige marktkapitalisatie van iLuminary Token is $ 196.16K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ILMT is 15.96M, met een totale voorraad van 139389969.730026. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.71M.

iLuminary Token (ILMT) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van iLuminary Token naar USD $ -0.00038515540686143.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van iLuminary Token naar USD $ +0.0067689334.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van iLuminary Token naar USD $ +0.0283604209.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van iLuminary Token naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00038515540686143-3.03%
30 dagen$ +0.0067689334+55.07%
60 dagen$ +0.0283604209+230.71%
90 dagen$ 0--

Wat is iLuminary Token (ILMT)?

🟢 iLuminary Wallet Overview A non-custodial, multichain wallet, designed as a one-stop shop for seamless and secure digital asset management. Integrating AI and blockchain technology, iLuminary simplifies decentralized finance while prioritizing user security and accessibility.

🟢 The Product The iLuminaryAI Wallet, featuring the AI-driven BREG mentor, offers real-time market insights, personalized portfolio optimization, and in-app educational resources. It also includes a state-of-the-art Crypto Anti-Drainer system, leveraging AI to detect and prevent fraudulent transactions, ensuring the highest level of user security.

🟢 4 Major UVPs of iLuminary • Comprehensive portfolio management and real-time market analytics, powered by AI, with BREG delivering personalized insights and financial guidance. • Cutting-edge security, with an AI-based Crypto Anti-Drainer system and biometric authentication, ensuring user assets remain safe. • Seamless EVM and non-EVM blockchain compatibility, offering maximum interoperability. • ILMT token economy, unlocking investments in real-world assets (RWA), access to lifestyle perks, debit cards, governance rights, and premium features, combined with gamified educational tools to enhance engagement and knowledge growth.

🟢 Already Working Product • V1 version, live with over 10,000 active wallets. • Integrated BREG AI mentor, providing personalized financial insights. • Robust Crypto Anti-Drainer feature, offering proactive protection against fraud. • Advanced security measures, including biometric authentication, multi-signature support, and cybersecurity audits, ensuring compliance and transparency.

🟢 Validation • More than 10,000 active wallets leveraging the iLuminaryAI Wallet. • Freemium model, driving mass adoption. • TG Game integration, with over 100,000 active users, fostering community engagement. • Security validated through a comprehensive cybersecurity audit and strategic partnerships.

🟢 Project Highlights • AI-driven financial guidance, with portfolio optimization via BREG. • ILMT token, enabling investments in real-world assets, lifestyle perks, debit cards, and governance rights. • Multi-blockchain interoperability, maximizing accessibility. • AI-based Crypto Anti-Drainer, combined with industry-leading security features. • Gamified ecosystem, encouraging engagement and learning. • Initial launchpad confirmed for Q2 2025, with listings planned on top Tier 1 exchanges and dex

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

iLuminary Token (ILMT) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

iLuminary Token Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal iLuminary Token (ILMT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je iLuminary Token (ILMT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor iLuminary Token te bekijken.

Bekijk nu de iLuminary Token prijsvoorspelling !

ILMT naar lokale valuta's

iLuminary Token (ILMT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van iLuminary Token (ILMT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ILMT token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over iLuminary Token (ILMT)

Hoeveel is iLuminary Token (ILMT) vandaag waard?
De live ILMT prijs in USD is 0.01229247 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ILMT naar USD prijs?
De huidige prijs van ILMT naar USD is $ 0.01229247. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van iLuminary Token?
De marktkapitalisatie van ILMT is $ 196.16K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ILMT?
De circulerende voorraad van ILMT is 15.96M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ILMT?
ILMT bereikte een ATH-prijs van 0.03000248 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ILMT?
ILMT zag een ATL-prijs van 0.00183544 USD.
Wat is het handelsvolume van ILMT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ILMT is -- USD.
Zal ILMT dit jaar hoger gaan?
ILMT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ILMT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:04:11 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$102,876.35

$3,339.58

$158.07

$1.0001

$1.0135

$102,876.35

$3,339.58

$2.2539

$158.07

$0.16543

$0.00000

$0.00000

$0.03619

$0.01211

$0.00805

$0.2113

$0.0000000048680

$0.2194

$0.03485

$0.000009048

