iLuminary Token (ILMT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.01225742 $ 0.01225742 $ 0.01225742 24u laag $ 0.01270218 $ 0.01270218 $ 0.01270218 24u hoog 24u laag $ 0.01225742$ 0.01225742 $ 0.01225742 24u hoog $ 0.01270218$ 0.01270218 $ 0.01270218 Hoogste prijs ooit $ 0.03000248$ 0.03000248 $ 0.03000248 Laagste prijs $ 0.00183544$ 0.00183544 $ 0.00183544 Prijswijziging (1u) -0.02% Prijswijziging (1D) -3.03% Prijswijziging (7D) -17.23% Prijswijziging (7D) -17.23%

iLuminary Token (ILMT) real-time prijs is $0.01229247. De afgelopen 24 uur werd er ILMT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01225742 en een hoogtepunt van $ 0.01270218, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ILMT hoogste prijs aller tijden is $ 0.03000248, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00183544 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ILMT met -0.02% veranderd in het afgelopen uur, -3.03% in de afgelopen 24 uur en -17.23% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

iLuminary Token (ILMT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 196.16K$ 196.16K $ 196.16K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Circulerende voorraad 15.96M 15.96M 15.96M Totale voorraad 139,389,969.730026 139,389,969.730026 139,389,969.730026

De huidige marktkapitalisatie van iLuminary Token is $ 196.16K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ILMT is 15.96M, met een totale voorraad van 139389969.730026. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.71M.