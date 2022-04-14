iloveyousomatcha (ILYSM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in iloveyousomatcha (ILYSM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

iloveyousomatcha (ILYSM) Informatie I love you so matcha is a community driven token and is more than just a memecoin — it's a tribute to the simple things we love: a calm cat, a warm cup of matcha, and the viral joy we see on TikTok when cats and humans alike get excited over it. It's where internet culture meets comfort, creating a cozy corner of Web3 for those who want to smile and vibe. Our main goal is to spread love all across the crypto world. Officiële website: https://pump.fun/coin/fnDj6iuSBBruq1GX5GQwxGa3MvAxiJbnPBSvHt4pump

iloveyousomatcha (ILYSM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor iloveyousomatcha (ILYSM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 25.73K $ 25.73K $ 25.73K Totale voorraad: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Circulerende voorraad: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 25.73K $ 25.73K $ 25.73K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over iloveyousomatcha (ILYSM) prijs

iloveyousomatcha (ILYSM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van iloveyousomatcha (ILYSM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ILYSM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ILYSM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ILYSM begrijpt, kun je de live prijs van ILYSM token verkennen!

Prijsvoorspelling van ILYSM Wil je weten waar je ILYSM naartoe gaat? Onze ILYSM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ILYSM token!

