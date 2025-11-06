Illusion of Trader (RETARD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -22.28%

Illusion of Trader (RETARD) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er RETARD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RETARD hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RETARD met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -22.28% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Illusion of Trader (RETARD) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 5.14K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 5.14K Circulerende voorraad 998.15M Totale voorraad 998,146,735.401542

De huidige marktkapitalisatie van Illusion of Trader is $ 5.14K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RETARD is 998.15M, met een totale voorraad van 998146735.401542. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.14K.