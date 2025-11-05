BeursDEX+
De live Ikon prijs vandaag is 0.00029591 USD. Volg realtime IKON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de IKON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over IKON

IKON Prijsinformatie

Wat is IKON

IKON officiële website

IKON tokenomie

IKON Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Ikon logo

Ikon Prijs (IKON)

Niet genoteerd

1 IKON naar USD live prijs:

$0.00029591
+22.60%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Ikon (IKON) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:04:04 (UTC+8)

Ikon (IKON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00022274
24u laag
$ 0.00029591
24u hoog

$ 0.00022274
$ 0.00029591
$ 0.00098897
$ 0.00009409
+6.91%

+22.66%

-51.19%

-51.19%

Ikon (IKON) real-time prijs is $0.00029591. De afgelopen 24 uur werd er IKON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00022274 en een hoogtepunt van $ 0.00029591, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De IKON hoogste prijs aller tijden is $ 0.00098897, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00009409 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is IKON met +6.91% veranderd in het afgelopen uur, +22.66% in de afgelopen 24 uur en -51.19% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Ikon (IKON) Marktinformatie

$ 295.88K
--
$ 295.88K
999.90M
999,899,051.7972349
De huidige marktkapitalisatie van Ikon is $ 295.88K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van IKON is 999.90M, met een totale voorraad van 999899051.7972349. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 295.88K.

Ikon (IKON) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Ikon naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Ikon naar USD $ +0.0000449210.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Ikon naar USD $ -0.0000745326.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Ikon naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+22.66%
30 dagen$ +0.0000449210+15.18%
60 dagen$ -0.0000745326-25.18%
90 dagen$ 0--

Wat is Ikon (IKON)?

Ikonshop is building the next frontier of eCommerce powered by crypto. Our platform enables merchants to sell physical and digital products directly to global buyers with seamless cryptocurrency payments, reducing reliance on traditional payment systems. y leveraging Solana’s speed and low fees, we provide fast, secure, and borderless transactions. The $IKON token powers the ecosystem, rewarding users for referrals, purchases, and engagement while giving merchants tools to grow their businesses. Our mission is to return ownership and transparency to online commerce, where buyers and sellers can transact freely without intermediaries.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Ikon (IKON) hulpbron

Officiële website

Ikon Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Ikon (IKON) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Ikon (IKON) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Ikon te bekijken.

Bekijk nu de Ikon prijsvoorspelling !

IKON naar lokale valuta's

Ikon (IKON) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Ikon (IKON) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van IKON token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Ikon (IKON)

Hoeveel is Ikon (IKON) vandaag waard?
De live IKON prijs in USD is 0.00029591 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige IKON naar USD prijs?
De huidige prijs van IKON naar USD is $ 0.00029591. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Ikon?
De marktkapitalisatie van IKON is $ 295.88K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van IKON?
De circulerende voorraad van IKON is 999.90M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van IKON?
IKON bereikte een ATH-prijs van 0.00098897 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van IKON?
IKON zag een ATL-prijs van 0.00009409 USD.
Wat is het handelsvolume van IKON?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van IKON is -- USD.
Zal IKON dit jaar hoger gaan?
IKON kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de IKON prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

