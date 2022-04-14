Ikigai (IKIGAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ikigai (IKIGAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ikigai (IKIGAI) Informatie It's a new meta, but it's a good meta! Ikigai is not just a meme; it's a meme with a purpose. Ikigai refers to the things that make one feel like life is worth living. When you feel overwhelmed in this big world, remember that it could be just the little things that make life worth living. If you are fed up with memes without purpose and with rugs and scams, then you have to experience how it feels to be in a positive community. See the difference for yourself by spending some time with the Ikigai community, and then decide if you want to be a part of it. It's a new meta, but it's a good meta! Ikigai is not just a meme; it's a meme with a purpose. Ikigai refers to the things that make one feel like life is worth living. When you feel overwhelmed in this big world, remember that it could be just the little things that make life worth living. If you are fed up with memes without purpose and with rugs and scams, then you have to experience how it feels to be in a positive community. See the difference for yourself by spending some time with the Ikigai community, and then decide if you want to be a part of it. Officiële website: https://ikigaionsol.com/ Koop nu IKIGAI!

Ikigai (IKIGAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ikigai (IKIGAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.19K $ 10.19K $ 10.19K Totale voorraad: $ 821.38M $ 821.38M $ 821.38M Circulerende voorraad: $ 821.38M $ 821.38M $ 821.38M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.19K $ 10.19K $ 10.19K Hoogste ooit: $ 0.00411775 $ 0.00411775 $ 0.00411775 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Ikigai (IKIGAI) prijs

Ikigai (IKIGAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ikigai (IKIGAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal IKIGAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel IKIGAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van IKIGAI begrijpt, kun je de live prijs van IKIGAI token verkennen!

Prijsvoorspelling van IKIGAI Wil je weten waar je IKIGAI naartoe gaat? Onze IKIGAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van IKIGAI token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!