Ontdek IguVerse IGU (IGU) tokenomie op MEXC. Kom meer te weten over de totale IGU tokenvoorraad, tokenverdeling, marktkapitalisatie, handelsvolume en meer. Blijf nu op de hoogte met realtime gegevens! Ontdek IguVerse IGU (IGU) tokenomie op MEXC. Kom meer te weten over de totale IGU tokenvoorraad, tokenverdeling, marktkapitalisatie, handelsvolume en meer. Blijf nu op de hoogte met realtime gegevens!

MEXC-beurs / Cryptoprijs / IguVerse IGU (IGU) / Tokenomie / IguVerse IGU (IGU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in IguVerse IGU (IGU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD IguVerse IGU (IGU) Informatie IguVerse is a Web3 application that connects the worlds of crypto and social media to let pet owners and pet lovers from all over the world earn rewards with their social media activities. IguVerse connects real social media users and advertisers to create native & reliable advertising made possible with a decentralized ad platform being built on the basis of our gamified app. In the past, pet lovers had no ability to monetise their social media without having a big following while their data has been being sold and bought with little oversight from them. Our app challenges this standard — now everyone can earn by doing simple tasks they love doing anyway! It’s a SocialFi solution that is using the power of AI to the fullest extent. We’re the first among blockchain projects who managed to utilize the power of state-of-the-art AI models. The models used in the IguVerse app are able to create high-quality art that rivals that of traditional artists. IguVererse redefines the whole concept of NFT using AI / ML technologies. Unique user-generated NFTs will become the new standard NFT 2.0, dethroning faceless collections. IguVerse is a Web3 application that connects the worlds of crypto and social media to let pet owners and pet lovers from all over the world earn rewards with their social media activities. IguVerse connects real social media users and advertisers to create native & reliable advertising made possible with a decentralized ad platform being built on the basis of our gamified app. In the past, pet lovers had no ability to monetise their social media without having a big following while their data has been being sold and bought with little oversight from them. Our app challenges this standard — now everyone can earn by doing simple tasks they love doing anyway! It’s a SocialFi solution that is using the power of AI to the fullest extent. We’re the first among blockchain projects who managed to utilize the power of state-of-the-art AI models. The models used in the IguVerse app are able to create high-quality art that rivals that of traditional artists. IguVererse redefines the whole concept of NFT using AI / ML technologies. Unique user-generated NFTs will become the new standard NFT 2.0, dethroning faceless collections. Officiële website: https://iguverse.com Whitepaper: https://whitepaper.iguverse.com Koop nu IGU! IguVerse IGU (IGU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor IguVerse IGU (IGU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 329.24K $ 329.24K $ 329.24K Totale voorraad: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Circulerende voorraad: $ 291.52M $ 291.52M $ 291.52M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 451.75K $ 451.75K $ 451.75K Hoogste ooit: $ 0.287446 $ 0.287446 $ 0.287446 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0011171 $ 0.0011171 $ 0.0011171 Meer informatie over IguVerse IGU (IGU) prijs IguVerse IGU (IGU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van IguVerse IGU (IGU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal IGU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel IGU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van IGU begrijpt, kun je de live prijs van IGU token verkennen! Prijsvoorspelling van IGU Wil je weten waar je IGU naartoe gaat? Onze IGU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van IGU token! Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu! Disclaimer De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.