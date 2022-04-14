Ignis (IGNIS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ignis (IGNIS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ignis (IGNIS) Informatie Jelurida is developing its next generation scalable blockchain platform – Ardor. The unique design of this platform allows the simultaneous existence of multiple blockchains, known as child chains, with many features and with their security guaranteed on a global level by the parent Ardor chain. The first child chain of Ardor will be the Ignis child chain which will use IGNIS tokens for its operation. All existing and well tested Nxt blockchain features will be available on the Ignis child chain, with multiple Ardor platform specific enhancements being added. Officiële website: https://www.jelurida.com/ignis Whitepaper: https://www.jelurida.com/sites/default/files/JeluridaWhitepaper.pdf

Ignis (IGNIS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ignis (IGNIS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 548.19K $ 548.19K $ 548.19K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 761.14M $ 761.14M $ 761.14M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 720.22K $ 720.22K $ 720.22K Hoogste ooit: $ 20.25 $ 20.25 $ 20.25 Laagste ooit: $ 0.00005993 $ 0.00005993 $ 0.00005993 Huidige prijs: $ 0.0007202 $ 0.0007202 $ 0.0007202 Meer informatie over Ignis (IGNIS) prijs

Ignis (IGNIS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ignis (IGNIS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal IGNIS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel IGNIS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van IGNIS begrijpt, kun je de live prijs van IGNIS token verkennen!

Prijsvoorspelling van IGNIS Wil je weten waar je IGNIS naartoe gaat? Onze IGNIS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van IGNIS token!

