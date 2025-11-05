BeursDEX+
De live Iggy The Iguana prijs vandaag is 0.00010888 USD. Volg realtime IGGY naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de IGGY prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over IGGY

IGGY Prijsinformatie

Wat is IGGY

IGGY officiële website

IGGY tokenomie

IGGY Prijsvoorspelling

1 IGGY naar USD live prijs:

$0.00010888
$0.00010888
-6.70%1D
mexc
USD
Iggy The Iguana (IGGY) live prijsgrafiek
Iggy The Iguana (IGGY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00010492
$ 0.00010492
24u laag
$ 0.00011871
$ 0.00011871
24u hoog

$ 0.00010492
$ 0.00010492

$ 0.00011871
$ 0.00011871

$ 0.00110577
$ 0.00110577

$ 0.00010492
$ 0.00010492

+0.61%

-6.79%

-20.91%

-20.91%

Iggy The Iguana (IGGY) real-time prijs is $0.00010888. De afgelopen 24 uur werd er IGGY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00010492 en een hoogtepunt van $ 0.00011871, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De IGGY hoogste prijs aller tijden is $ 0.00110577, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00010492 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is IGGY met +0.61% veranderd in het afgelopen uur, -6.79% in de afgelopen 24 uur en -20.91% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Iggy The Iguana (IGGY) Marktinformatie

$ 108.88K
$ 108.88K

--
----

$ 108.88K
$ 108.88K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Iggy The Iguana is $ 108.88K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van IGGY is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 108.88K.

Iggy The Iguana (IGGY) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Iggy The Iguana naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Iggy The Iguana naar USD $ -0.0000800179.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Iggy The Iguana naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Iggy The Iguana naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-6.79%
30 dagen$ -0.0000800179-73.49%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Iggy The Iguana (IGGY)?

$IGGY's origins can be traced back to an iguana named Iggy. According to several prominent media outlets, including New York Magazine and Mashable, Iggy fell from a chair during dinner, somersaulting himself and knocking over a salad. Twitter user @connerhallmark's sharing of the incident further fueled the story, turning Iggy into a cultural symbol of the "innocently injured" online hero. On platforms like Reddit, TikTok, and X, comedic videos centered around Iggy have been recreated, and his unique meme culture has continuously evolved, forming a highly recognizable humorous community memory. Subsequently, the $IGGY token was created on Ethereum

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Iggy The Iguana (IGGY) hulpbron

Officiële website

Iggy The Iguana Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Iggy The Iguana (IGGY) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Iggy The Iguana (IGGY) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Iggy The Iguana te bekijken.

Bekijk nu de Iggy The Iguana prijsvoorspelling !

IGGY naar lokale valuta's

Iggy The Iguana (IGGY) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Iggy The Iguana (IGGY) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van IGGY token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Iggy The Iguana (IGGY)

Hoeveel is Iggy The Iguana (IGGY) vandaag waard?
De live IGGY prijs in USD is 0.00010888 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige IGGY naar USD prijs?
De huidige prijs van IGGY naar USD is $ 0.00010888. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Iggy The Iguana?
De marktkapitalisatie van IGGY is $ 108.88K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van IGGY?
De circulerende voorraad van IGGY is 1.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van IGGY?
IGGY bereikte een ATH-prijs van 0.00110577 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van IGGY?
IGGY zag een ATL-prijs van 0.00010492 USD.
Wat is het handelsvolume van IGGY?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van IGGY is -- USD.
Zal IGGY dit jaar hoger gaan?
IGGY kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de IGGY prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
$102,349.98

$3,326.34

$157.68

$1.0000

$1.1888

$102,349.98

$3,326.34

$157.68

$2.2426

$0.16372

$0.00000

$0.04200

$0.01233

$0.00538

$0.2508

$0.2508

$0.05600

$0.0000000045562

$0.1750

$0.000008710

