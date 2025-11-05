Iggy The Iguana (IGGY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00010492 24u hoog $ 0.00011871 Hoogste prijs ooit $ 0.00110577 Laagste prijs $ 0.00010492 Prijswijziging (1u) +0.61% Prijswijziging (1D) -6.79% Prijswijziging (7D) -20.91%

Iggy The Iguana (IGGY) real-time prijs is $0.00010888. De afgelopen 24 uur werd er IGGY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00010492 en een hoogtepunt van $ 0.00011871, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De IGGY hoogste prijs aller tijden is $ 0.00110577, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00010492 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is IGGY met +0.61% veranderd in het afgelopen uur, -6.79% in de afgelopen 24 uur en -20.91% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Iggy The Iguana (IGGY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 108.88K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 108.88K Circulerende voorraad 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Iggy The Iguana is $ 108.88K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van IGGY is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 108.88K.