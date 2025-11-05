Idle Network (IDLE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 1.74 Laagste prijs $ 0.00144241 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -31.48%

Idle Network (IDLE) real-time prijs is $0.00733572. De afgelopen 24 uur werd er IDLE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De IDLE hoogste prijs aller tijden is $ 1.74, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00144241 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is IDLE met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -31.48% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Idle Network (IDLE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 545.07K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 733.57K Circulerende voorraad 74.30M Totale voorraad 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Idle Network is $ 545.07K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van IDLE is 74.30M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 733.57K.