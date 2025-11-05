BeursDEX+
De live Idle Network prijs vandaag is 0.00733572 USD. Volg realtime IDLE naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de IDLE prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over IDLE

IDLE Prijsinformatie

Wat is IDLE

IDLE officiële website

IDLE tokenomie

IDLE Prijsvoorspelling

Idle Network logo

Idle Network Prijs (IDLE)

Niet genoteerd

1 IDLE naar USD live prijs:

$0.00733572
$0.00733572$0.00733572
0.00%1D
mexc
USD
Idle Network (IDLE) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:19:14 (UTC+8)

Idle Network (IDLE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.74
$ 1.74$ 1.74

$ 0.00144241
$ 0.00144241$ 0.00144241

--

--

-31.48%

-31.48%

Idle Network (IDLE) real-time prijs is $0.00733572. De afgelopen 24 uur werd er IDLE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De IDLE hoogste prijs aller tijden is $ 1.74, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00144241 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is IDLE met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -31.48% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Idle Network (IDLE) Marktinformatie

$ 545.07K
$ 545.07K$ 545.07K

--
----

$ 733.57K
$ 733.57K$ 733.57K

74.30M
74.30M 74.30M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Idle Network is $ 545.07K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van IDLE is 74.30M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 733.57K.

Idle Network (IDLE) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Idle Network naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Idle Network naar USD $ -0.0000777036.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Idle Network naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Idle Network naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ -0.0000777036-1.05%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Idle Network (IDLE)?

Idle Network is building the solution to the trillion dollar problem by providing the infrastructure to bring idle devices on-chain and transform them into collateral for AI-optimized on-chain yield. We’re building a platform where anyone from the largest global blue chip enterprises down to solo individuals can earn from their idle devices without needing Web3 knowledge, complex wallet management, or any technical expertise.

As robotics and physical AI come online, Idle Network turns downtime into yield. Meanwhile we also allow supporting infrastructure for AI operations like MCUs, IOT devices, compute, storage, and bandwidth to be routed into Omni-Platform MetaVaults on Base.

Idle Network (IDLE) hulpbron

Officiële website

Idle Network Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Idle Network (IDLE) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Idle Network (IDLE) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Idle Network te bekijken.

Bekijk nu de Idle Network prijsvoorspelling !

IDLE naar lokale valuta's

Idle Network (IDLE) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Idle Network (IDLE) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van IDLE token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Idle Network (IDLE)

Hoeveel is Idle Network (IDLE) vandaag waard?
De live IDLE prijs in USD is 0.00733572 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige IDLE naar USD prijs?
De huidige prijs van IDLE naar USD is $ 0.00733572. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Idle Network?
De marktkapitalisatie van IDLE is $ 545.07K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van IDLE?
De circulerende voorraad van IDLE is 74.30M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van IDLE?
IDLE bereikte een ATH-prijs van 1.74 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van IDLE?
IDLE zag een ATL-prijs van 0.00144241 USD.
Wat is het handelsvolume van IDLE?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van IDLE is -- USD.
Zal IDLE dit jaar hoger gaan?
IDLE kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de IDLE prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Idle Network (IDLE) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

