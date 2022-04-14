Idexo (IDO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Idexo (IDO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Idexo (IDO) Informatie Idexo has built a cross-chain NFT API that anyone can use to build NFTs and Marketplaces into their applications in just a few lines of code and a simplified economic model that enables transactions to happen with just an API key rather than a blockchain wallet and with stable pricing for methods on different chains such as Arweave, Avalanche, BSC, Ethereum and Polygon with more in the pipeline. This is especially useful for games and web applications and yet has broad use cases across many different industries and great appeal to the vast majority of developers who have yet to adopt blockchain. Idexo used its own platform to create novel innovations such as letting users mint NFTs on Twitter and Telegram with simple commands. These growth hacks led to rapid growth of the idexo Community to 30K on Telegram and 16K on Twitter in a few short months. Idexo has since turned this into a product called the Community Development Kit that any project can use to growth their user base with NFT-based programs. Idexo has recently signed its first CDK customer and has many more interested. Officiële website: https://idexo.com Koop nu IDO!

Idexo (IDO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Idexo (IDO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 937.08K $ 937.08K $ 937.08K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 82.86M $ 82.86M $ 82.86M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Hoogste ooit: $ 0.644117 $ 0.644117 $ 0.644117 Laagste ooit: $ 0.00005888 $ 0.00005888 $ 0.00005888 Huidige prijs: $ 0.01130918 $ 0.01130918 $ 0.01130918 Meer informatie over Idexo (IDO) prijs

Idexo (IDO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Idexo (IDO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal IDO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel IDO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van IDO begrijpt, kun je de live prijs van IDO token verkennen!

Prijsvoorspelling van IDO Wil je weten waar je IDO naartoe gaat? Onze IDO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van IDO token!

