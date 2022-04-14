Idena (IDNA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Idena (IDNA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Idena (IDNA) Informatie Idena is a novel way to formalise people on the blockchain without personally identifiable information. Idena proves the humanness and uniqueness of its participants by running an AI-resistant test at the same time for everyone around the globe. The Idena blockchain is driven by Proof-of-Person (PoP) consensus. Every node is linked to a cryptoidentity — one single person with equal voting power. Officiële website: https://idena.io/

Idena (IDNA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Idena (IDNA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Marktkapitalisatie: $ 288.59K Totale voorraad: $ 83.02M Circulerende voorraad: $ 83.02M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 288.59K Hoogste ooit: $ 0.314136 Laagste ooit: $ 0.00152024 Huidige prijs: $ 0.00347612

Idena (IDNA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Idena (IDNA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal IDNA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel IDNA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van IDNA begrijpt, kun je de live prijs van IDNA token verkennen!

