Idavoll DAO (IDV) Informatie Idavoll Network is a decentralized organization platform that provides infrastructure and services to users of the Idavoll Network and Polkadot ParaChains. Each Idavoll Network's individual organization exists as a set of modules that define the organization's stakeholders and their associated rights and privileges. Idavoll Network will implement Idavoll Court in the future, developed and maintained by Idavoll Network token holders. The Idavoll Court can be used by organizations to resolve subjective disputes with binary outcomes utilizing Idavoll's unique on-chain solutions. Officiële website: https://idavoll.network/

Idavoll DAO (IDV) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Idavoll DAO (IDV), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 74.86K $ 74.86K $ 74.86K Totale voorraad: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Circulerende voorraad: $ 789.04M $ 789.04M $ 789.04M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 189.75K $ 189.75K $ 189.75K Hoogste ooit: $ 0.382351 $ 0.382351 $ 0.382351 Laagste ooit: $ 0.00006341 $ 0.00006341 $ 0.00006341 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Idavoll DAO (IDV) prijs

Idavoll DAO (IDV) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Idavoll DAO (IDV) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal IDV tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel IDV tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van IDV begrijpt, kun je de live prijs van IDV token verkennen!

