Icopax ($IPAX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00358778 $ 0.00358778 $ 0.00358778 24u laag $ 0.00448072 $ 0.00448072 $ 0.00448072 24u hoog 24u laag $ 0.00358778$ 0.00358778 $ 0.00358778 24u hoog $ 0.00448072$ 0.00448072 $ 0.00448072 Hoogste prijs ooit $ 0.054483$ 0.054483 $ 0.054483 Laagste prijs $ 0.00196323$ 0.00196323 $ 0.00196323 Prijswijziging (1u) -6.46% Prijswijziging (1D) -11.32% Prijswijziging (7D) -23.71% Prijswijziging (7D) -23.71%

Icopax ($IPAX) real-time prijs is $0.00361493. De afgelopen 24 uur werd er $IPAX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00358778 en een hoogtepunt van $ 0.00448072, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De $IPAX hoogste prijs aller tijden is $ 0.054483, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00196323 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is $IPAX met -6.46% veranderd in het afgelopen uur, -11.32% in de afgelopen 24 uur en -23.71% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Icopax ($IPAX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Circulerende voorraad 300.00M 300.00M 300.00M Totale voorraad 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Icopax is $ 1.08M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van $IPAX is 300.00M, met een totale voorraad van 300000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.08M.