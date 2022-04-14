ICON (ICX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ICON (ICX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ICON (ICX) Informatie Founded in August 2017, ICON has spent many years fostering its L1 ecosystem and pushing for sustainable cross-chain development infrastructure. As many apps experience cross-chain difficulties today, ICON recognizes the frustration regarding the complexity involved with security, scaling and speed in cross-chain environments. Apps use ICON to operate cross-chain seamlessly, build momentum and gain a solid reputation. ICON's Cross-Chain Framework helps to simplify cross-chain development with its easy-to-use xCall General Message Passing and connections to secure bridging protocols. Visit the ICON Community website for an up to date overview of connected blockchains. Check out the documentation and see if your favorite application is compatible with the ICON Cross-Chain Framework! What Makes ICON Unique? The ICON Cross-Chain Framework consists of a robust L1 blockchain, xCall General Message Passing and a growing list of connected blockchains and integrated bridging protocols. ICON's native ICX coin fuels this interoperability by acting as the L1 gas token, xCall cross-chain fee token with associated applications. A sizeable percentage of all these fees collected in ICX are burned. Buying ICX (with fiat) is easy on big centralized exchanges, decentralized exchanges and even in-wallet. Officiële website: https://icon.community/ Whitepaper: https://icon.community/assets/btp-litepaper.pdf Koop nu ICX!

ICON (ICX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ICON (ICX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 127.09M $ 127.09M $ 127.09M Totale voorraad: $ 1.09B $ 1.09B $ 1.09B Circulerende voorraad: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 128.80M $ 128.80M $ 128.80M Hoogste ooit: $ 13.16 $ 13.16 $ 13.16 Laagste ooit: $ 0.070768 $ 0.070768 $ 0.070768 Huidige prijs: $ 0.118105 $ 0.118105 $ 0.118105 Meer informatie over ICON (ICX) prijs

ICON (ICX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ICON (ICX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ICX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ICX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ICX begrijpt, kun je de live prijs van ICX token verkennen!

