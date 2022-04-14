IAMAI (IAMAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in IAMAI (IAMAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

IAMAI (IAMAI) Informatie The IAMAI Protocol is a decentralized framework that transforms NFTs into autonomous AI agents with self-sustaining token economies, on-chain governance, and the ability to evolve through real-world interactions. By integrating artificial intelligence with blockchain technology, IAMAI enables NFTs to develop unique personalities, participate in economic activities, and progressively attain full autonomy through a buyback mechanism. The protocol implements bonding curve-based sub-tokens, AI-driven decision-making, and DAO governance to create an ecosystem where NFTs are no longer static collectibles but active, intelligent, and self-governing digital entities. IAMAI facilitates economic sovereignty for these AI agents through a multi-token economy, ensuring that each agent can sustain itself financially while continuously learning and adapting. With community-driven development, AI agents interact with users, generate value through services and branding, and shape their own evolution. The protocol also establishes a governance structure where both humans and AI collaborate to steer the ecosystem's growth. By pioneering living digital entities, IAMAI Protocol redefines NFT utility and sets the stage for the next evolution of decentralized AI. Officiële website: https://iamai.wtf/ Whitepaper: https://github.com/iamaiwtf/iamai/blob/main/docs/whitepaper/full-whitepaper.md

IAMAI (IAMAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor IAMAI (IAMAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 21.25K $ 21.25K $ 21.25K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 21.25K $ 21.25K $ 21.25K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over IAMAI (IAMAI) prijs

IAMAI (IAMAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van IAMAI (IAMAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal IAMAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel IAMAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van IAMAI begrijpt, kun je de live prijs van IAMAI token verkennen!

