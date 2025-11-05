BeursDEX+
De live iAero Protocol LIQ prijs vandaag is 0.098428 USD. Volg realtime LIQ naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de LIQ prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over LIQ

LIQ Prijsinformatie

Wat is LIQ

LIQ whitepaper

LIQ officiële website

LIQ tokenomie

LIQ Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

iAero Protocol LIQ logo

iAero Protocol LIQ Prijs (LIQ)

Niet genoteerd

1 LIQ naar USD live prijs:

$0.098428
$0.098428$0.098428
0.00%1D
mexc
USD
iAero Protocol LIQ (LIQ) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:18:58 (UTC+8)

iAero Protocol LIQ (LIQ) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.098408
$ 0.098408$ 0.098408
24u laag
$ 0.098436
$ 0.098436$ 0.098436
24u hoog

$ 0.098408
$ 0.098408$ 0.098408

$ 0.098436
$ 0.098436$ 0.098436

$ 0.122092
$ 0.122092$ 0.122092

$ 0.075217
$ 0.075217$ 0.075217

--

+0.01%

-9.66%

-9.66%

iAero Protocol LIQ (LIQ) real-time prijs is $0.098428. De afgelopen 24 uur werd er LIQ verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.098408 en een hoogtepunt van $ 0.098436, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LIQ hoogste prijs aller tijden is $ 0.122092, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.075217 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LIQ met -- veranderd in het afgelopen uur, +0.01% in de afgelopen 24 uur en -9.66% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

iAero Protocol LIQ (LIQ) Marktinformatie

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

--
----

$ 3.17M
$ 3.17M$ 3.17M

13.36M
13.36M 13.36M

32,215,956.27944442
32,215,956.27944442 32,215,956.27944442

De huidige marktkapitalisatie van iAero Protocol LIQ is $ 1.32M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LIQ is 13.36M, met een totale voorraad van 32215956.27944442. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.17M.

iAero Protocol LIQ (LIQ) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van iAero Protocol LIQ naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van iAero Protocol LIQ naar USD $ -0.0083214771.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van iAero Protocol LIQ naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van iAero Protocol LIQ naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+0.01%
30 dagen$ -0.0083214771-8.45%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is iAero Protocol LIQ (LIQ)?

Maximizing veAERO Efficiency Through Permalocked Liquidity iAERO is a liquid staking protocol for Aerodrome Finance that enables users to maintain liquidity while earning optimised voting rewards through permanently locked veAERO positions.

The "Cake and Eat It Too" Protocol

Traditional veAERO: Lock for 4 years, lose access to capital, vote every week, or watch your voting power decay faster than your New Year's resolutions.

iAERO: Deposit once, stay liquid forever, let the robots handle the voting while you sleep. It's like hiring a personal assistant for your veAERO, except this one actually shows up to work.

iAero Protocol LIQ (LIQ) hulpbron

iAero Protocol LIQ Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal iAero Protocol LIQ (LIQ) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je iAero Protocol LIQ (LIQ) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor iAero Protocol LIQ te bekijken.

Bekijk nu de iAero Protocol LIQ prijsvoorspelling !

LIQ naar lokale valuta's

iAero Protocol LIQ (LIQ) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van iAero Protocol LIQ (LIQ) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van LIQ token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over iAero Protocol LIQ (LIQ)

Hoeveel is iAero Protocol LIQ (LIQ) vandaag waard?
De live LIQ prijs in USD is 0.098428 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige LIQ naar USD prijs?
De huidige prijs van LIQ naar USD is $ 0.098428. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van iAero Protocol LIQ?
De marktkapitalisatie van LIQ is $ 1.32M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van LIQ?
De circulerende voorraad van LIQ is 13.36M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van LIQ?
LIQ bereikte een ATH-prijs van 0.122092 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van LIQ?
LIQ zag een ATL-prijs van 0.075217 USD.
Wat is het handelsvolume van LIQ?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van LIQ is -- USD.
Zal LIQ dit jaar hoger gaan?
LIQ kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de LIQ prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
