24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.098408, 24u hoog $ 0.098436, Hoogste prijs ooit $ 0.122092, Laagste prijs $ 0.075217, Prijswijziging (1u) --, Prijswijziging (1D) +0.01%, Prijswijziging (7D) -9.66%

iAero Protocol LIQ (LIQ) real-time prijs is $0.098428. De afgelopen 24 uur werd er LIQ verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.098408 en een hoogtepunt van $ 0.098436, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LIQ hoogste prijs aller tijden is $ 0.122092, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.075217 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LIQ met -- veranderd in het afgelopen uur, +0.01% in de afgelopen 24 uur en -9.66% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Marktkapitalisatie $ 1.32M, Volume (24u) --, Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 3.17M, Circulerende voorraad 13.36M, Totale voorraad 32,215,956.27944442

De huidige marktkapitalisatie van iAero Protocol LIQ is $ 1.32M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LIQ is 13.36M, met een totale voorraad van 32215956.27944442. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.17M.