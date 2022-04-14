I like my sootcase (SOOTCASE) Tokenomie
A video of four year old Barron Trump has begun surfacing across the internet two weeks ago. In that video, Melania and Donald Trump are seen speaking with their son, Barron. At that age, Barron inherited a very cute Slavik accent thanks to his mother, and a snippet of the clip is going viral on social media of Barron saying "I like my sootcase". From everyday individuals, to celebrities, to corporations, everyone is recreating this viral video.
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor I like my sootcase (SOOTCASE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
I like my sootcase (SOOTCASE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van I like my sootcase (SOOTCASE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal SOOTCASE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel SOOTCASE tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van SOOTCASE begrijpt, kun je de live prijs van SOOTCASE token verkennen!
Prijsvoorspelling van SOOTCASE
Wil je weten waar je SOOTCASE naartoe gaat? Onze SOOTCASE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.