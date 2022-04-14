I Like It Stable DAO (ILIS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in I Like It Stable DAO (ILIS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

I Like It Stable DAO (ILIS) Informatie The ILIS DAO is a decentralized organization that tries to support (and if necessary, govern) anything related to stable assets on Radix DLT. Currently, the ILIS DAO only governs the STAB Protocol, a stable asset protocol running on Radix DLT that functions in a completely decentralized manner. (Note: another submission will be made to list the stablecoin born from this protocol: STAB. Including a short description of the STAB Protocol) Officiële website: https://ilikeitstable.com

I Like It Stable DAO (ILIS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor I Like It Stable DAO (ILIS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 68.64K $ 68.64K $ 68.64K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 18.95M $ 18.95M $ 18.95M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 362.19K $ 362.19K $ 362.19K Hoogste ooit: $ 0.02272961 $ 0.02272961 $ 0.02272961 Laagste ooit: $ 0.00218334 $ 0.00218334 $ 0.00218334 Huidige prijs: $ 0.00362194 $ 0.00362194 $ 0.00362194 Meer informatie over I Like It Stable DAO (ILIS) prijs

I Like It Stable DAO (ILIS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van I Like It Stable DAO (ILIS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ILIS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ILIS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ILIS begrijpt, kun je de live prijs van ILIS token verkennen!

