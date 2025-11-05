i know ball (BALL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00001087 24u hoog $ 0.00001313 Hoogste prijs ooit $ 0.00020701 Laagste prijs $ 0.00001029 Prijswijziging (1u) +1.51% Prijswijziging (1D) -10.62% Prijswijziging (7D) -14.54%

i know ball (BALL) real-time prijs is $0.00001174. De afgelopen 24 uur werd er BALL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00001087 en een hoogtepunt van $ 0.00001313, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BALL hoogste prijs aller tijden is $ 0.00020701, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001029 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BALL met +1.51% veranderd in het afgelopen uur, -10.62% in de afgelopen 24 uur en -14.54% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

i know ball (BALL) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 11.68K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 11.68K Circulerende voorraad 995.32M Totale voorraad 995,320,234.817266

De huidige marktkapitalisatie van i know ball is $ 11.68K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BALL is 995.32M, met een totale voorraad van 995320234.817266. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 11.68K.