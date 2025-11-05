BeursDEX+
De live i know ball prijs vandaag is 0.00001174 USD. Volg realtime BALL naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BALL prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over BALL

BALL Prijsinformatie

Wat is BALL

BALL officiële website

BALL tokenomie

BALL Prijsvoorspelling

i know ball logo

i know ball Prijs (BALL)

Niet genoteerd

1 BALL naar USD live prijs:

-10.60%1D
USD
i know ball (BALL) live prijsgrafiek
i know ball (BALL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
24u laag
24u hoog

+1.51%

-10.62%

-14.54%

-14.54%

i know ball (BALL) real-time prijs is $0.00001174. De afgelopen 24 uur werd er BALL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00001087 en een hoogtepunt van $ 0.00001313, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BALL hoogste prijs aller tijden is $ 0.00020701, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001029 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BALL met +1.51% veranderd in het afgelopen uur, -10.62% in de afgelopen 24 uur en -14.54% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

i know ball (BALL) Marktinformatie

De huidige marktkapitalisatie van i know ball is $ 11.68K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BALL is 995.32M, met een totale voorraad van 995320234.817266. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 11.68K.

i know ball (BALL) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van i know ball naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van i know ball naar USD $ -0.0000031282.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van i know ball naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van i know ball naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-10.62%
30 dagen$ -0.0000031282-26.64%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is i know ball (BALL)?

I Know Ball is a memecoin launched on Solana that draws its identity from a popular cultural catchphrase used to signal expertise and credibility in sports and internet culture. The project does not aim to provide complex technical utility; instead, it functions as a cultural token that embodies a widely recognized meme and translates it into a tradable on-chain asset. By anchoring itself in a phrase that resonates across sports, crypto, and online communities, I Know Ball creates a shared identity and point of connection for holders

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

i know ball (BALL) hulpbron

Officiële website

i know ball Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal i know ball (BALL) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je i know ball (BALL) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor i know ball te bekijken.

Bekijk nu de i know ball prijsvoorspelling !

BALL naar lokale valuta's

i know ball (BALL) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van i know ball (BALL) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van BALL token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over i know ball (BALL)

Hoeveel is i know ball (BALL) vandaag waard?
De live BALL prijs in USD is 0.00001174 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige BALL naar USD prijs?
De huidige prijs van BALL naar USD is $ 0.00001174. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van i know ball?
De marktkapitalisatie van BALL is $ 11.68K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van BALL?
De circulerende voorraad van BALL is 995.32M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van BALL?
BALL bereikte een ATH-prijs van 0.00020701 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van BALL?
BALL zag een ATL-prijs van 0.00001029 USD.
Wat is het handelsvolume van BALL?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van BALL is -- USD.
Zal BALL dit jaar hoger gaan?
BALL kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de BALL prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
i know ball (BALL) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

