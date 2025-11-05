Hyve (HYVE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00207736 $ 0.00207736 $ 0.00207736 24u laag $ 0.0034876 $ 0.0034876 $ 0.0034876 24u hoog 24u laag $ 0.00207736$ 0.00207736 $ 0.00207736 24u hoog $ 0.0034876$ 0.0034876 $ 0.0034876 Hoogste prijs ooit $ 0.756865$ 0.756865 $ 0.756865 Laagste prijs $ 0.00159105$ 0.00159105 $ 0.00159105 Prijswijziging (1u) -0.94% Prijswijziging (1D) -6.47% Prijswijziging (7D) -0.66% Prijswijziging (7D) -0.66%

Hyve (HYVE) real-time prijs is $0.00207758. De afgelopen 24 uur werd er HYVE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00207736 en een hoogtepunt van $ 0.0034876, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HYVE hoogste prijs aller tijden is $ 0.756865, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00159105 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HYVE met -0.94% veranderd in het afgelopen uur, -6.47% in de afgelopen 24 uur en -0.66% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Hyve (HYVE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 158.44K$ 158.44K $ 158.44K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 207.73K$ 207.73K $ 207.73K Circulerende voorraad 76.27M 76.27M 76.27M Totale voorraad 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Hyve is $ 158.44K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HYVE is 76.27M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 207.73K.