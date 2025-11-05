Hypr (HYPR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.0016986 $ 0.0016986 $ 0.0016986 24u laag $ 0.00204122 $ 0.00204122 $ 0.00204122 24u hoog 24u laag $ 0.0016986$ 0.0016986 $ 0.0016986 24u hoog $ 0.00204122$ 0.00204122 $ 0.00204122 Hoogste prijs ooit $ 0.00874279$ 0.00874279 $ 0.00874279 Laagste prijs $ 0.00118399$ 0.00118399 $ 0.00118399 Prijswijziging (1u) +2.36% Prijswijziging (1D) -0.56% Prijswijziging (7D) -25.73% Prijswijziging (7D) -25.73%

Hypr (HYPR) real-time prijs is $0.00201011. De afgelopen 24 uur werd er HYPR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0016986 en een hoogtepunt van $ 0.00204122, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HYPR hoogste prijs aller tijden is $ 0.00874279, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00118399 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HYPR met +2.36% veranderd in het afgelopen uur, -0.56% in de afgelopen 24 uur en -25.73% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Hypr (HYPR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.01M$ 2.01M $ 2.01M Circulerende voorraad 760.00M 760.00M 760.00M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Hypr is $ 1.53M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HYPR is 760.00M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.01M.