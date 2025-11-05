BeursDEX+
De live Hypr prijs vandaag is 0.00201011 USD. Volg realtime HYPR naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de HYPR prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 HYPR naar USD live prijs:

$0.00201011
-0.50%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Hypr (HYPR) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:18:42 (UTC+8)

Hypr (HYPR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0016986
24u laag
$ 0.00204122
24u hoog

$ 0.0016986
$ 0.00204122
$ 0.00874279
$ 0.00118399
+2.36%

-0.56%

-25.73%

-25.73%

Hypr (HYPR) real-time prijs is $0.00201011. De afgelopen 24 uur werd er HYPR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0016986 en een hoogtepunt van $ 0.00204122, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HYPR hoogste prijs aller tijden is $ 0.00874279, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00118399 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HYPR met +2.36% veranderd in het afgelopen uur, -0.56% in de afgelopen 24 uur en -25.73% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Hypr (HYPR) Marktinformatie

$ 1.53M
--
$ 2.01M
760.00M
1,000,000,000.0
De huidige marktkapitalisatie van Hypr is $ 1.53M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HYPR is 760.00M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.01M.

Hypr (HYPR) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Hypr naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Hypr naar USD $ +0.0001123856.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Hypr naar USD $ -0.0012100629.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Hypr naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-0.56%
30 dagen$ +0.0001123856+5.59%
60 dagen$ -0.0012100629-60.19%
90 dagen$ 0--

Wat is Hypr (HYPR)?

Hypr is a Web3-native platform where real-world businesses meet real investors through the power of blockchain, NFTs, and full transparency. At its core, Hypr unlocks access to vetted, revenue-generating ventures that were previously off-limits to everyday investors. Whether it's a thriving F&B franchise, a growing lifestyle brand, or an entertainment concept ready to scale, Hypr gives you the ability to invest and earn monthly profit shares as long as you hold the NFT.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Hypr (HYPR) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Hypr Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Hypr (HYPR) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Hypr (HYPR) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Hypr te bekijken.

Bekijk nu de Hypr prijsvoorspelling !

HYPR naar lokale valuta's

Hypr (HYPR) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Hypr (HYPR) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van HYPR token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Hypr (HYPR)

Hoeveel is Hypr (HYPR) vandaag waard?
De live HYPR prijs in USD is 0.00201011 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige HYPR naar USD prijs?
De huidige prijs van HYPR naar USD is $ 0.00201011. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Hypr?
De marktkapitalisatie van HYPR is $ 1.53M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van HYPR?
De circulerende voorraad van HYPR is 760.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van HYPR?
HYPR bereikte een ATH-prijs van 0.00874279 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van HYPR?
HYPR zag een ATL-prijs van 0.00118399 USD.
Wat is het handelsvolume van HYPR?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van HYPR is -- USD.
Zal HYPR dit jaar hoger gaan?
HYPR kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de HYPR prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Hypr (HYPR) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

