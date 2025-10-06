De live Hypha Staked AVAX prijs vandaag is 34.23 USD. Volg realtime STAVAX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de STAVAX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Hypha Staked AVAX prijs vandaag is 34.23 USD. Volg realtime STAVAX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de STAVAX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Hypha Staked AVAX Prijs (STAVAX)

1 STAVAX naar USD live prijs:

$34.21
+0.30%1D
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Hypha Staked AVAX (STAVAX) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:27:50 (UTC+8)

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 33.88
24u laag
$ 35.29
24u hoog

$ 33.88
$ 35.29
$ 67.01
$ 16.44
-0.27%

+0.47%

+4.78%

+4.78%

Hypha Staked AVAX (STAVAX) real-time prijs is $34.23. De afgelopen 24 uur werd er STAVAX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 33.88 en een hoogtepunt van $ 35.29, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De STAVAX hoogste prijs aller tijden is $ 67.01, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 16.44 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is STAVAX met -0.27% veranderd in het afgelopen uur, +0.47% in de afgelopen 24 uur en +4.78% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Marktinformatie

$ 29.38M
--
$ 29.38M
858.83K
858,836.5967105578
De huidige marktkapitalisatie van Hypha Staked AVAX is $ 29.38M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van STAVAX is 858.83K, met een totale voorraad van 858836.5967105578. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 29.38M.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Hypha Staked AVAX naar USD $ +0.160761.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Hypha Staked AVAX naar USD $ +8.0839005660.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Hypha Staked AVAX naar USD $ +12.4225051440.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Hypha Staked AVAX naar USD $ +14.057938869685198.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.160761+0.47%
30 dagen$ +8.0839005660+23.62%
60 dagen$ +12.4225051440+36.29%
90 dagen$ +14.057938869685198+69.69%

Wat is Hypha Staked AVAX (STAVAX)?

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) hulpbron

Officiële website

Hypha Staked AVAX Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Hypha Staked AVAX (STAVAX) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Hypha Staked AVAX (STAVAX) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Hypha Staked AVAX te bekijken.

Bekijk nu de Hypha Staked AVAX prijsvoorspelling !

STAVAX naar lokale valuta's

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Hypha Staked AVAX (STAVAX) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van STAVAX token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Hypha Staked AVAX (STAVAX)

Hoeveel is Hypha Staked AVAX (STAVAX) vandaag waard?
De live STAVAX prijs in USD is 34.23 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige STAVAX naar USD prijs?
De huidige prijs van STAVAX naar USD is $ 34.23. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Hypha Staked AVAX?
De marktkapitalisatie van STAVAX is $ 29.38M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van STAVAX?
De circulerende voorraad van STAVAX is 858.83K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van STAVAX?
STAVAX bereikte een ATH-prijs van 67.01 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van STAVAX?
STAVAX zag een ATL-prijs van 16.44 USD.
Wat is het handelsvolume van STAVAX?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van STAVAX is -- USD.
Zal STAVAX dit jaar hoger gaan?
STAVAX kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de STAVAX prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Hypha Staked AVAX (STAVAX) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
10-05 21:29:00Industrie-updates
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Industrie-updates
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16On-chain gegevens
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Industrie-updates
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Industrie-updates
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Industrie-updates
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.