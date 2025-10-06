Hypha Staked AVAX (STAVAX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 33.88 $ 33.88 $ 33.88 24u laag $ 35.29 $ 35.29 $ 35.29 24u hoog 24u laag $ 33.88$ 33.88 $ 33.88 24u hoog $ 35.29$ 35.29 $ 35.29 Hoogste prijs ooit $ 67.01$ 67.01 $ 67.01 Laagste prijs $ 16.44$ 16.44 $ 16.44 Prijswijziging (1u) -0.27% Prijswijziging (1D) +0.47% Prijswijziging (7D) +4.78% Prijswijziging (7D) +4.78%

Hypha Staked AVAX (STAVAX) real-time prijs is $34.23. De afgelopen 24 uur werd er STAVAX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 33.88 en een hoogtepunt van $ 35.29, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De STAVAX hoogste prijs aller tijden is $ 67.01, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 16.44 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is STAVAX met -0.27% veranderd in het afgelopen uur, +0.47% in de afgelopen 24 uur en +4.78% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 29.38M$ 29.38M $ 29.38M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 29.38M$ 29.38M $ 29.38M Circulerende voorraad 858.83K 858.83K 858.83K Totale voorraad 858,836.5967105578 858,836.5967105578 858,836.5967105578

De huidige marktkapitalisatie van Hypha Staked AVAX is $ 29.38M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van STAVAX is 858.83K, met een totale voorraad van 858836.5967105578. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 29.38M.