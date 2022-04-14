HyperSwap AI (HYLX) Tokenomie
Hyperswap AI is an AI-powered, non-custodial cryptocurrency exchange platform that enables instant digital asset swaps with no sign-ups or KYC verification. Hyperswap AI dynamically identifies the best liquidity sources, optimizes slippage, and ensures the most competitive exchange rates in real time. HyperSwap AI is a leverages artificial intelligence to optimize price discovery, minimize slippage, and maximize trade efficiency. By integrating HyperSwap AI, users can ensure access to the best prices across multiple blockchains while benefiting from the robust, scalable infrastructure built to support real-time, AI-enhanced decision-making.
HyperSwap AI (HYLX) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor HyperSwap AI (HYLX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
HyperSwap AI (HYLX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van HyperSwap AI (HYLX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal HYLX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel HYLX tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
