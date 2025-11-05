Hyperion Staked Aptos (STAPT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 2.79 $ 2.79 $ 2.79 24u laag $ 3.19 $ 3.19 $ 3.19 24u hoog 24u laag $ 2.79$ 2.79 $ 2.79 24u hoog $ 3.19$ 3.19 $ 3.19 Hoogste prijs ooit $ 6.5$ 6.5 $ 6.5 Laagste prijs $ 2.79$ 2.79 $ 2.79 Prijswijziging (1u) +0.26% Prijswijziging (1D) -1.63% Prijswijziging (7D) -23.36% Prijswijziging (7D) -23.36%

Hyperion Staked Aptos (STAPT) real-time prijs is $3.04. De afgelopen 24 uur werd er STAPT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 2.79 en een hoogtepunt van $ 3.19, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De STAPT hoogste prijs aller tijden is $ 6.5, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 2.79 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is STAPT met +0.26% veranderd in het afgelopen uur, -1.63% in de afgelopen 24 uur en -23.36% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Hyperion Staked Aptos (STAPT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 83.27M$ 83.27M $ 83.27M Circulerende voorraad 211.50K 211.50K 211.50K Totale voorraad 12,853,585.06441403 12,853,585.06441403 12,853,585.06441403

De huidige marktkapitalisatie van Hyperion Staked Aptos is $ 1.31M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van STAPT is 211.50K, met een totale voorraad van 12853585.06441403. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 83.27M.