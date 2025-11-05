Hyperbeat USDT (HBUSDT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 1.059 24u hoog $ 1.1 Hoogste prijs ooit $ 1.27 Laagste prijs $ 0.701228 Prijswijziging (1u) +0.05% Prijswijziging (1D) +0.13% Prijswijziging (7D) +0.42%

Hyperbeat USDT (HBUSDT) real-time prijs is $1.078. De afgelopen 24 uur werd er HBUSDT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.059 en een hoogtepunt van $ 1.1, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HBUSDT hoogste prijs aller tijden is $ 1.27, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.701228 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HBUSDT met +0.05% veranderd in het afgelopen uur, +0.13% in de afgelopen 24 uur en +0.42% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Hyperbeat USDT (HBUSDT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 99.58M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 94.42M Circulerende voorraad 92.64M Totale voorraad 87,837,834.23812829

De huidige marktkapitalisatie van Hyperbeat USDT is $ 99.58M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HBUSDT is 92.64M, met een totale voorraad van 87837834.23812829. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 94.42M.