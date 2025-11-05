Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 37.24 $ 37.24 $ 37.24 24u laag $ 42.53 $ 42.53 $ 42.53 24u hoog 24u laag $ 37.24$ 37.24 $ 37.24 24u hoog $ 42.53$ 42.53 $ 42.53 Hoogste prijs ooit $ 60.1$ 60.1 $ 60.1 Laagste prijs $ 29.65$ 29.65 $ 29.65 Prijswijziging (1u) -0.29% Prijswijziging (1D) +9.45% Prijswijziging (7D) -15.75% Prijswijziging (7D) -15.75%

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) real-time prijs is $42.41. De afgelopen 24 uur werd er HBHYPE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 37.24 en een hoogtepunt van $ 42.53, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HBHYPE hoogste prijs aller tijden is $ 60.1, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 29.65 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HBHYPE met -0.29% veranderd in het afgelopen uur, +9.45% in de afgelopen 24 uur en -15.75% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 39.44M$ 39.44M $ 39.44M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 39.44M$ 39.44M $ 39.44M Circulerende voorraad 930.11K 930.11K 930.11K Totale voorraad 930,105.3292002064 930,105.3292002064 930,105.3292002064

De huidige marktkapitalisatie van Hyperbeat Ultra HYPE is $ 39.44M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HBHYPE is 930.11K, met een totale voorraad van 930105.3292002064. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 39.44M.