Hylo USD (HYUSD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.995508 $ 0.995508 $ 0.995508 24u laag $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24u hoog 24u laag $ 0.995508$ 0.995508 $ 0.995508 24u hoog $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Hoogste prijs ooit $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Laagste prijs $ 0.986187$ 0.986187 $ 0.986187 Prijswijziging (1u) -0.11% Prijswijziging (1D) -0.22% Prijswijziging (7D) -0.45% Prijswijziging (7D) -0.45%

Hylo USD (HYUSD) real-time prijs is $0.997013. De afgelopen 24 uur werd er HYUSD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.995508 en een hoogtepunt van $ 1.0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HYUSD hoogste prijs aller tijden is $ 1.005, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.986187 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HYUSD met -0.11% veranderd in het afgelopen uur, -0.22% in de afgelopen 24 uur en -0.45% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Hylo USD (HYUSD) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 37.08M$ 37.08M $ 37.08M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 37.08M$ 37.08M $ 37.08M Circulerende voorraad 37.19M 37.19M 37.19M Totale voorraad 37,192,073.561723 37,192,073.561723 37,192,073.561723

De huidige marktkapitalisatie van Hylo USD is $ 37.08M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HYUSD is 37.19M, met een totale voorraad van 37192073.561723. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 37.08M.