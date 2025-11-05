Hydrated Dollar (HOLLAR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.992051 24u hoog $ 0.998001 Hoogste prijs ooit $ 1.019 Laagste prijs $ 0.976486 Prijswijziging (1u) +0.23% Prijswijziging (1D) -0.04% Prijswijziging (7D) -0.22%

Hydrated Dollar (HOLLAR) real-time prijs is $0.997205. De afgelopen 24 uur werd er HOLLAR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.992051 en een hoogtepunt van $ 0.998001, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HOLLAR hoogste prijs aller tijden is $ 1.019, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.976486 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HOLLAR met +0.23% veranderd in het afgelopen uur, -0.04% in de afgelopen 24 uur en -0.22% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Hydrated Dollar (HOLLAR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 3.46M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 3.46M Circulerende voorraad 3.46M Totale voorraad 3,464,592.0

De huidige marktkapitalisatie van Hydrated Dollar is $ 3.46M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HOLLAR is 3.46M, met een totale voorraad van 3464592.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.46M.